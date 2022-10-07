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Похолодание и дожди ожидаются в Казахстане на выходные

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Октября 2022, 18:03
Похолодание и дожди ожидаются в Казахстане на выходные

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие выходные дни глубокая ложбина циклона, с центром над Баренцевым морем, смещаясь с запада на восток по территории Казахстана, вызовет на своем пути осадки в виде дождя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В северных, восточных и горных районах страны в ночные и утренние часы возможен переход дождя в мокрый снег, будут наблюдаться туманы, усиливаться ветер, на юге и западе республики с пыльной бурей. Следом за ложбиной смещается холодный антициклон из районов Европы, который в начале новой недели вызовет прекращение осадков на западе, а затем и на севере республики», - говорится в сообщении синоптиков.

Ожидается кратковременное понижение температуры воздуха: на севере, востоке и в центре страны в ночные часы - до 3 мороза - 5 тепла, днем - до 3-13 тепла. На западе республики ночью - до 1-9 тепла, днем воздух прогреется до 15-25 тепла. На юге Казахстана ночью - до 1-6 тепла, в горных районах - до 2-7 мороза, днем - до 12-20 тепла.


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