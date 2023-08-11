Похолодание и дожди ожидаются на выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12-14 августа с прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, на большей части территории республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди на севере, востоке, в центре страны, временами сильные дожди, с грозами, градом, порывистым ветром до 15-28 м/с. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«При грозе вероятны шквалистые усиления ветра. На северо-западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На западе, северо-западе, юге Казахстана сохранится ясная погода без осадков с высокими температурами, 12-13 августа на юго-западе Атырауской области все еще сохраняется очень сильная жара до 42 градусов, а в северных, восточных и центральных областях РК ожидаются прохладная погода и понижение температуры воздуха днем до 12-20 тепла, на юго-востоке страны ожидается спад жары до 20-28 тепла», - говорится в сообщении.