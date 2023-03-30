Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 31 марта – 1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта – 1 апреля на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. С 31 марта, с вторжением северо-западного антициклона, прогнозируется прекращение осадков в северной половине, и понижение температуры воздуха на большей части республики.

На западе - понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем до 7-15 тепла, на севере, северо-западе и в центре страны ожидается понижение температурного фона ночью до 7-13 мороза, днем до 2 мороза - 3 тепла, понижение на востоке ночью до 10- 22 мороза, днем до 5 мороза - 3 тепла, в южных регионах ночью до 0-5, днем до 3-13 тепла.