Похолодает в последние дни октября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 29-31 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Заканчивается октябрь, а с ним и аномальное тепло. Западные тропосферные потоки, приносившие тёплый и влажный воздух с Атлантики, начинают постепенно меняться на северо-западные. Поэтому в последние дни октября в Казахстане, сначала в западных, а затем в северных областях, ожидаются дождь с переходом в снег и понижение температуры до климатической нормы.