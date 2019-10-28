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Похолодает в последние дни октября в Казахстане
28 Октября 2019 17:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 29-31 октября в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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Заканчивается октябрь, а с ним и аномальное тепло. Западные тропосферные потоки, приносившие тёплый и влажный воздух с Атлантики, начинают постепенно меняться на северо-западные. Поэтому в последние дни октября в Казахстане, сначала в западных, а затем в северных областях, ожидаются дождь с переходом в снег и понижение температуры до климатической нормы.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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