+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 22 °С
USD 389.52 EUR 429.21
RUB 6.07 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Похолодает на большей части территории Казахстана в ближайшие дни

14 Октября 2019 13:25
Поделиться:
Похолодает на большей части территории Казахстана в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15-17 октября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Туман и дожди  -  прогноз погоды в Казахстане на 14 октября
О шторме предупредили жителей столицы и трех областей страны Какие метеоусловия ожидаются в Казахстане 13 октября Без осадков будет в Казахстане 13 октября

С обширным циклоном, занимающим территорию Западной Сибири и Северного Казахстана, связаны полярная и арктическая системы фронтов. Перемещаясь через Казахстан, они будут вызывать осадки – дождь, мокрый снег и похолодание в большинстве областей республики. Температура воздуха в предстоящие трое суток предполагается близкой к средним многолетним значениям.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив