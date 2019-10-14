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Похолодает на большей части территории Казахстана в ближайшие дни
14 Октября 2019 13:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15-17 октября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
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С обширным циклоном, занимающим территорию Западной Сибири и Северного Казахстана, связаны полярная и арктическая системы фронтов. Перемещаясь через Казахстан, они будут вызывать осадки – дождь, мокрый снег и похолодание в большинстве областей республики. Температура воздуха в предстоящие трое суток предполагается близкой к средним многолетним значениям.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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