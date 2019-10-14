Похолодает на большей части территории Казахстана в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15-17 октября озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С обширным циклоном, занимающим территорию Западной Сибири и Северного Казахстана, связаны полярная и арктическая системы фронтов. Перемещаясь через Казахстан, они будут вызывать осадки – дождь, мокрый снег и похолодание в большинстве областей республики. Температура воздуха в предстоящие трое суток предполагается близкой к средним многолетним значениям.