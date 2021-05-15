РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:15, 14 Май 2021 | GMT +6

    Походы в лес запретят жителям СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области примут постановление, ограничивающее пребывание людей в лесах в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов заявил, что постановление необходимо принять из-за высокой пожарной опасности.

    «Все мы знаем, что произошло в Восточно-Казахстанской области. В нашем регионе большая территория, покрытая лесами. Поэтому нужно принять все меры по ограничению пребывания людей в лесах. Особенно в выходные дни. Необходимо принять соответствующее постановление», - сказал К. Аксакалов.

    На 15-17 мая департамент по чрезвычайным ситуациям области распространил штормовое предупреждение из-за повышения температуры воздуха до 27-33 градусов тепла и высокой опасности пожаров.

    «Рекомендуем неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесах. Напоминаем о круглосуточном телефоне 112, куда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации», - отметили в ведомстве.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Общество Безопасность Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!