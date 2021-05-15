Походы в лес запретят жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области примут постановление, ограничивающее пребывание людей в лесах в летний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата глава региона Кумар Аксакалов заявил, что постановление необходимо принять из-за высокой пожарной опасности.

«Все мы знаем, что произошло в Восточно-Казахстанской области. В нашем регионе большая территория, покрытая лесами. Поэтому нужно принять все меры по ограничению пребывания людей в лесах. Особенно в выходные дни. Необходимо принять соответствующее постановление», - сказал К. Аксакалов.

На 15-17 мая департамент по чрезвычайным ситуациям области распространил штормовое предупреждение из-за повышения температуры воздуха до 27-33 градусов тепла и высокой опасности пожаров.

«Рекомендуем неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесах. Напоминаем о круглосуточном телефоне 112, куда можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации», - отметили в ведомстве.