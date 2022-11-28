Похитившую 287 млн тенге дольщиков в Астане осудили на семь лет лишения свободы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 28 ноября 2022 года суд № 2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении гражданки С., которая путем растраты похитила денежные средства дольщиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно предъявленному органом следствия обвинения, гражданка С., являясь директором ЖСК «Жеңіс Премиум Астана», получила от 94 дольщиков денежные средства на строительство МЖК «Талисман», и не завершив строительство дома, похитила вверенные ей 287 млн тенге, скрывшись за пределами Республики Казахстан.

Дом МЖК «Талисман», был признан проблемным объектом строительства в городе Астане, и его достроил другой застройщик в рамках государственной программы «НурлыЖер».

Прокурор просил назначить С. наказание по пункту второму части четвертой статьи 189 УК РК в виде восьми лет лишения свободы.

Все потерпевшие в связи с получением квартиры отказались от предъявления иска по возмещению материального ущерба.

Подсудимая С. свою вину не признала, она и ее защитники просили оправдать ее.

Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельствами являются наличие малолетнего ребенка у С.

Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено.

Суд приговорил С. к семи годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвесторов долевого, паевого строительства, создания ЖСК сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу.



