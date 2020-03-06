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Похитившую 24 млн тенге сельского бухгалтера осудили в Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Похитившую 24 млн тенге сельского бухгалтера осудили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Жылыойский районный суд огласил приговор бухгалтеру школы поселка Жана Каратон. Она обвинялась в хищении бюджетных средств. Начиная с декабря 2017 и по сентябрь 2019 года подсудимая начисляла себе повышенную зарплату, делала доплаты, переводя деньги на банковские карточки. Общая сумма незаконно полученных денег составила 24 млн 247 тысяч тенге. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы, отсрочив исполнение наказания до достижения ее трехлетнего ребенка 14-летнего возраста», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Осужденную также обязали возместить в бюджет похищенные средства.
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