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    01:17, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Похитившую 11 млн тенге преступную группу задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области задержана организованная преступная группа, совершившая хищение денежных средств в крупном размере, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «О хищениях полиции сообщил сотрудник Службы безопасности ТОО. Было установлено, что подозреваемые ранее работали в этой организации. Один из них до настоящего времени работал там и делился данными с подельниками. Он предоставлял пароли для входа в платежную систему. Во время обыска в доме 31-летнего мужчины было обнаружено и изъято шесть штук платежных терминалов, компьютерные комплектующие и дополнительные периферийные устройства. За период с 21 марта по 4 июля 2021 года путем незаконного доступа к платежной системе были похищены денежные средства на общую сумму 11 170 000 тенге», — сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

    Преступную деятельность в течение трех месяцев осуществляла группа из шести человек. В отношении них проводится досудебное расследование по п. 3 ч. 4 ст. 188 УК РК. Подозреваемые полностью признали вину. Они помешены в изолятор временного содержания.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Закон и право
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