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Похитившие деньги на ремонт школы осуждены на семь лет в Акмолинской области

9 Декабря 2022, 02:01
Похитившие деньги на ремонт школы осуждены на семь лет в Акмолинской области

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ – Почти 26,5 млн тенге, предназначавшиеся на ремонт средней школы в Аршалынском районе Акмолинской области, были похищены. Фигуранты громкого дела получили по семь лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Акмолинской области, исполняющий обязанности директора филиала «Еңбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Еңбек» КУИС МВД РК К. Асмагиев признан виновным приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области в хищении путем растраты вверенного имущества в особо крупном размере. Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

«Этим же приговором осуждены к семи годам лишения свободы его пособники – директоры подрядных компаний С. Жаманчалов и Н. Жаманчалов. По данным следствия, вышеуказанные лица с августа по сентябрь 2019 года совершили хищение бюджетных средств в сумме 26 499 067 тенге, выделенных на ремонт здания средней школы Аршалынского района», - поделились подробностями в ведомстве.

Также, как следует из приговора, сужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

«Оглашение приговора состоялось с участием присутствовавшего в зале суда коллектива филиала «Еңбек-Аршалы». Приговор не вступил в законную силу», - резюмировали в ведомстве.


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