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    14:15, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Похитившая 14 лошадей группа скотокрадов задержана в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИФНОРМ - Группа скотокрадов, похитившая 14 лошадей, задержана в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» сотрудниками Абайского РОП задержана преступная группа, которая занималась кражами скота.

    Полицейские установили, что трое мужчин 46, 40 и 23 лет с 2020 года с вольного выпаса совершили кражу 14 лошадей, принадлежащих жителю района. Сумма ущерба составила 5 млн тенге.

    Злоумышленников вычислили в результате оперативно-розыскных мероприятий. При проверке в зимовке одного из подозреваемых были изъяты вещественные доказательства – шкуры и копыта. Подозреваемый с санкции суда арестован, в случае признания вины, ему грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет. По факту скотокрадства проводится досудебное расследование по ст.188-1 ч.2 УК РК.


    «Профилактическая работа по предотвращению фактов краж с вольного выпаса ведется на постоянной основе. Жителям области следует понимать, что отсутствие контроля особенно привлекательно для скотокрадов, этим создаются условия, способствующие совершению преступлений.

    Кроме того, животные часто теряются с вольного выпаса, их поиск отнимает много ресурсов. Бесхозный скот представляет опасность для автомобилистов на дорогах», – подчеркнул начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Так, за 10 дней раскрыто 33 преступления. Найдено и возвращено владельцам 103 голов скота, из них лошадей – 51, КРС – 38, 14 МРС. На штрафстоянки водворено 2 115 бродячих животных. Привлечены к административной ответственности 588 владельцы сельскохозяйственных животных за нарушение правил выпаса скота (ст. 408 КоАП РК).

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Видео
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