Похитителя сейфа оперативно задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По горячим следам жамбылские полицейские нашли сейф, похищенный из здания Национального центра экспертизы и сертификации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Задержан 29-летний житель областного центра. Он сломал металлическое ограждение и разбил пластиковое окно, проник в здание и вынес металлический сейф.

Сейф был обнаружен возле реки Талас. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания в Таразе, сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.