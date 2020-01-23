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Похитителя сейфа оперативно задержали жамбылские полицейские

23 Января 2020 21:51
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Похитителя сейфа оперативно задержали жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По горячим следам жамбылские полицейские нашли сейф, похищенный из здания Национального центра экспертизы и сертификации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

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Задержан 29-летний житель областного центра. Он сломал металлическое ограждение и разбил пластиковое окно, проник в здание и вынес металлический сейф.

Сейф был обнаружен возле реки Талас. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания в Таразе, сообщила пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.


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Ключевые слова: Жамбылская область,
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Автор:

Галина Скрипник

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