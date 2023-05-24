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Похитителя банковского терминала задержали в Караганде

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 14:35
Похитителя банковского терминала задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, похитившего банковский терминал, задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Михайловский отдел полиции города Караганды обратилось руководство одного из банков. Выяснилось, что неизвестный в ночное время похитил терминал, установленный на одной из улиц города. Сумма ущерба составила 69 тысяч тенге. В нее входить стоимость похищенного оборудования. По стечению обстоятельств, в банкомате отсутствовала наличность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 45-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что рассчитывал заполучить денежные средства, которые могли находиться в терминале. Но их там не оказалось. И злоумышленник планировал сдать украденное оборудование на металлолом. Вещественное доказательство изъято. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».


Карагандинская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Караганда  
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