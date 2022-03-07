АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Похитители табличек с Аллеи Героев задержаны полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, заявление о краже двух букв и 13 табличек с тумбы Аллеи Героев в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в полицию поступило 4 марта. Уголовное дело зарегистрировано в ЕРДР по ст.188 ч.3 УК РК.

«С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых – трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они – жители одного из поселков Енбекшиказахского района, Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу. Они признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни, с целью дальнейшей их продажи в пункт приема. Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка – пункт приема металла по улице Бекмаханова, в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с Аллеи Героев готовили на сплав», – информировал начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

Вещественные доказательства изъяты. Их общий вес составил 44,5 кг латуни. В отношении скупщиков зарегистрировано уголовное дело по ст.196 ч.1 УК РК, то есть по факту приобретения имущество заведомо добытого преступным путем. Они тоже водворены в изолятор временного содержания.







