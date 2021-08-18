Похитители батарей задержаны в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Группу серийных воров-гастролеров отследили по камерам видеонаблюдения в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В середине августа в поселках Бесагаш и Алатау Талгарского района Алматинской области неизвестные в ночное время с овершили пять квартирных краж.

Преступники проникали в квартиры, о тжимая пластиковые окна, и похищали отопительные батареи, причиняя потерпевшим материальный ущерб на суммы от 100 до 200 тысяч тенге.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, после чего, установив похитителей, организовали их задержание.

Задержаны трое: 34-летний житель Коксу, ранее осужденный на семь лет лишения свободы за разбойное нападение, и молодые жители поселка Боралдай 18 и 19 лет.

Изобличенные добытыми доказательствами, они дали признательные показания.

Часть похищенных батарей, которые воры не успели продать, у них изъяли. Также подозреваемые признались в совершении еще пяти аналогичных краж на территории Алматы.

Все подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, до решения вопроса об избрании им меры пресечения. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.