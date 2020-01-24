Похитители авиабагажа на сумму почти 1,5 млн тенге осуждены в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором Есильского района суда города Нур-Султан мужчинам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев каждому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Инцидент произошел 24 декабря прошлого года. В линейный отдел полиции в международном аэропорту города Нур-Султан обратился 58-летний пассажир авиарейса «Атырау — Нур-Султан» с заявлением о том, что неизвестные похитили его чемодан в багажном отделении.

Общая сумма ущерба составила 1 431 500 тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 УК РК (кража в крупном размере).

По информации пресс-службы ДП на транспорте, сотрудниками криминальной полиции ЛОП столичного аэропорта «по горячим следам» были задержаны двое пассажиров этого же рейса. Ими оказались жители Карагандинской области 1993 и 1995 годов рождения.

Полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности задержанных к совершению преступления. Задержанные дали признательные показания.

По их словам, в тот день они прибыли из рабочей командировки из Атырау. Получая багаж, заметили на ленте чемодан, который долгое время никто не забирал. Предварительно договорившись, командировочные прихватили чужой чемодан и покинули здание аэропорта.

Благодаря профессионализму транспортных полицейских, похищенный чемодан с личными вещами возвращен владельцу.

21 января 2020 года приговором Есильского района суда города Нур-Султан мужчины признаны виновными в совершении уголовного правонарушения. Им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года и шесть месяцев каждому.