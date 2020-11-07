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Похитителей золотых слитков задержали в Алматинской области

7 Ноября 2020 11:14
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Похитителей золотых слитков задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции Алматинской области по горячим следам раскрыли разбойное нападение и задержали похитителей золотых слитков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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У пострадавшего 49-летнего жителя Карасайского района подозреваемые забрали золотые слитки общим весом 10 кг, 700 грамм.

«В дежурную часть ДП области поступило сообщение с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые применив физическую силу, завладели золотыми слитками. В ходе грамотно проведённых оперативно-розыскных работ нами были установлены подозреваемые и в скором времени задержаны. Ими оказались уроженцы Алматинской области в возрасте от 26 до 38 лет. На сегодня они дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 192 части 4, то есть «Разбойное нападение, совершенное группой лиц в особо крупном размере». Все подозреваемые в порядке статьи 128 УПК РК взяты под стражу. Ведётся следствие», - сообщил заместитель начальника ДП региона, подполковник полиции Данияр Мендебаев.


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#Алматинская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #Регионы  
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Автор:

Хасан Еспанов

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