Похитителей ювелирных изделий задержали костанайские оперативники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Злоумышленники были задержаны полицейскими при попытке совершения очередной квартирной кражи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

С 27 октября в Управление полиции города Костаная стали поступать заявления от граждан по фактам квартирных краж. Почерк совершения преступлений примерно одинаков: путем подбора ключа неизвестные проникали в квартиру и похищали денежные средства и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила два млн тенге. Так, 18 ноября 54-летняя местная жительница, вернувшись домой с работы, обнаружила, что входная дверь не заперта на ключ. Потерпевшая обнаружила в квартире беспорядок и пропажу золотых изделий. После чего позвонила в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили предполагаемых подозреваемых. Мужчины были задержаны оперативниками города при попытке скрыться с места несостоявшегося преступления. Тем не менее, у злоумышленников были изъяты ювелирные изделия с ранее совершенных краж, а также перчатки, рации, отмычки и залоговый билет с ломбарда.

«В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным фактам. Один из подозреваемых неоднократно судим за совершение квартирных краж. Проводятся необходимые следственные действия в рамках зарегистрированных по статье 188 части три УК РК уголовных дел», – сообщил заместитель начальника ДП области Дюсембай Байбусунов.

Видео с сайта Polisia.kz.