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    04:12, 24 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Похитителей гражданина Индии осудили на 7 и 8 лет в Караганде

    похитители гражданина Индии
    Фото: МИА "Казинформ"

    Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых граждан Узбекистана, которые похитили гражданина Индии с целью вернуть долг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    Граждане Узбекистана обвинялись в совершении похищения человека и самоуправстве с применением насилия (ст.125 ч.2 п.1, ст.389 ч.3 УК).

    Осенью прошлого года граждане Узбекистана похитили гражданина Индии, вывезли на автомашине в Астану и удерживали в квартире с целью возврата долга.

    Суд установил, что 22 ноября 2022 года гражданин Индии обратился в Михайловский ОП УП города Караганды о его похищении гражданами Узбекистана, которые вывезли его в город Астану. Оперативными действиями сотрудников полиции проведен обыск в Астане в доме, в котором удерживали потерпевшего, где обнаружены вещественные доказательства.

    В судебном заседании установлено, что гражданин Индии взял в долг большую сумму денег у одного из граждан Узбекистана, однако с возвратом тянул, тогда граждане Узбекистана решили похитить должника с целью возврата долга. Для этого двое граждан Узбекистана приехали в Караганду на автомашине и стали выслеживать потерпевшего. Затем в дневное время возле банка по проспекту Бухар-Жырау города Караганды, с применением насилия затолкали гражданина Индии в салон автомашины и вывезли в город Астану, где удерживали в комнате хостела и на ночь связали, при этом требовали с должника и его родственников денежные средства.

    Факт похищения человека и самоуправства доказан показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, вещественными доказательствами.

    Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Сторона защиты была не согласна с обвинением и просила оправдать подсудимых.

    Санкция 125 ч.2 УК предусматривает наказание только в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Санкция ст.389 ч.3 УК предусматривает альтернативные виды наказания.

    - По совокупности уголовных правонарушений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно организатору похищения человека суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, а остальным участникам по 7 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда г.Караганды.

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