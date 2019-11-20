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Похитителей 170 млн тенге  у агроформирования разыскивают в СКО

20 Ноября 2019 11:46
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Похитителей 170 млн тенге  у агроформирования разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разыскивают четырех человек, подозреваемых в разбойном нападении на агроформирование в селе Талшик Акжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Нападение произошло вечером 19 ноября около 19:15.

«Четверо неизвестных преступников ворвались в здание ТОО «Талшик Астык LTD» и, угрожая руководителю ТОО предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, похитили более 170 миллионов тенге и 2 сотовых телефона. Раскрытие преступления взято на контроль начальником департамента полиции области Маратом Тулебаевым и руководством областной прокуратуры», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, ориентированы все патрули и наряды, все областные департаменты полиции.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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