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Похитителей 170 млн тенге у агроформирования разыскивают в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области разыскивают четырех человек, подозреваемых в разбойном нападении на агроформирование в селе Талшик Акжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Нападение произошло вечером 19 ноября около 19:15.
«Четверо неизвестных преступников ворвались в здание ТОО «Талшик Астык LTD» и, угрожая руководителю ТОО предметом, похожим на обрез охотничьего ружья, похитили более 170 миллионов тенге и 2 сотовых телефона. Раскрытие преступления взято на контроль начальником департамента полиции области Маратом Тулебаевым и руководством областной прокуратуры», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, ориентированы все патрули и наряды, все областные департаменты полиции.
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