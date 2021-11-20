Похититель бриллиантов и изумрудов попался на мелком грабеже в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Похититель бриллиантов и изумрудов попался на мелком грабеже в Уральске. Подозреваемого удалось задержать 18 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Сотрудниками департамента полиции ЗКО был задержан житель Уральска, который подозревается в краже и двух грабежах. В настоящее время следствие выясняет его причастность к другим аналогичным видам преступлений.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 18 ноября подозреваемого задержали за совершение грабежа в магазине «На Гвардейской», сумма ущерба составила всего пять тысяч тенге.

«Цепочка преступлений вскрылась весьма неожиданно, преступник «погорел» на малом. Как оказалось, он уже находился в розыске за совершение грабежа, который совершил 13 ноября. Тогда он зашел в магазин «Батик» и попросил продавщицу подать бутылку водки, после того как она отвлеклась, чтобы подать ему товар, он брызнул ей в лицо перцовым баллончиком и выхватил из кассы деньги. Денег на тот момент в кассе было немного – всего 20 тысяч тенге. Продавщица пыталась задержать грабителя своими силами, но он убежал», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также полицейские в ходе досудебного разбирательства установили, что мужчина причастен к совершению кражи с проникновением в жилище.

«Из дома подозреваемый похитил золотые изделия с бриллиантами и изумрудами, сотовый телефон и игровую приставку PlayStation. Общая сумма ущерба составила три миллиона тенге», - отметили полицейские.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по двум статьям: 188 УК РК «Кража» и по части 2 статьи 199 УК РК «Грабеж».