РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Похитил трубы и оставил дачный поселок без воды житель Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 26-летнего горожанина, который оставил без водопровода дачное общество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, дачники общества «Тихая роща» сообщили о пропаже 610 метров пластиковых труб на общую сумму около трех миллионов тенге. Трубы были проложены от общества «Гудок» до «Тихой рощи». Участок летнего водопровода длиной в два километра в поле зрения охранников не попадал. Кража могла быть совершена в любой момент, начиная с окончания дачного сезона.

    Единственный след, который удалось обнаружить оперативникам 2-го отдела полиции - замеченный свидетелями грузовик, который появлялся в районе места происшествия в начале ноября. Полицейские проверили всех петропавловцев, оказывающих услуги грузоперевозок. Водителя нашли. Человека, заказавшего перевозку похищенных труб, долго искать не пришлось. Оказалось, что 26-летний петропавловец находится в следственном изоляторе за нанесение тяжких телесных повреждений.

    В содеянном он сразу признался. Сейчас полицейские ищут похищенные трубы. Их преступник продал. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!