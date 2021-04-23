Похитил трубы и оставил дачный поселок без воды житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские задержали 26-летнего горожанина, который оставил без водопровода дачное общество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, дачники общества «Тихая роща» сообщили о пропаже 610 метров пластиковых труб на общую сумму около трех миллионов тенге. Трубы были проложены от общества «Гудок» до «Тихой рощи». Участок летнего водопровода длиной в два километра в поле зрения охранников не попадал. Кража могла быть совершена в любой момент, начиная с окончания дачного сезона.

Единственный след, который удалось обнаружить оперативникам 2-го отдела полиции - замеченный свидетелями грузовик, который появлялся в районе места происшествия в начале ноября. Полицейские проверили всех петропавловцев, оказывающих услуги грузоперевозок. Водителя нашли. Человека, заказавшего перевозку похищенных труб, долго искать не пришлось. Оказалось, что 26-летний петропавловец находится в следственном изоляторе за нанесение тяжких телесных повреждений.

В содеянном он сразу признался. Сейчас полицейские ищут похищенные трубы. Их преступник продал. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Кража».



