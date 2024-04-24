Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности по возбужденным уголовным делам по фактам хищения средств, выделенных на поддержание гидросооружений, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Да, действительно, нашим ведомством по выделенным бюджетным средствам на гидросооружения зарегистрировано четыре уголовных дела. В регионах Улытау, Актюбинская область, Алматы и Кызылорде. Большая часть этих уголовных дел заведена по фактам хищения бюджетных средств. В одном случае — именно за незаконное обслуживание этих дамб. Всего около миллиарда тенге. Это деньги, выделенные ранее, не из выделенных сейчас 140 млрд тенге (на противопаводковые меры), — сказал Женис Елемесов, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

По его словам, эти деньги выделялись ранее для поддержания гидросооружений на территории РК.

— А те деньги, которые сейчас выделены — 140 млрд тенге, мы в рамках своих полномочий в обязательном порядке будем проводить соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, финансовый мониторинг, чтобы такого больше у нас не было, минимизировать риски. В случае, если в рамках этого будут выявлены такие факты, заблаговременно пресекать их. У нас подозреваются на сегодняи предприниматели, которые получали соответствующие тендеры, и должностные лица, которые участвовали в подписании актов проводимых работ, — пояснил Женис Елемесов.

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу сообщил, что еще никто по этим делам не арестован.

— Еще идут паводки и некоторые задействованы в этих зонах. Мы сделали все, чтобы они не сбежали, все границы для них закрыты. Меру пресечения мы пока не избирали. Для того, чтобы избрать меру пресечения, необходимо предъявить квалификации. Нами зарегистрировано уголовное дело и идет процесс расследования, — добавил Женис Елемесов.

Ранее сообщалось, что органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждены четыре дела по признакам хищения. Пять человек признаны подозреваемыми. Предварительная сумма ущерба превысила 1 млрд тенге.



