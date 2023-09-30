Противоречит шариату - ДУМК высказалось о похищении невест

Похищение невест — это древний казахский обычай, который изначально подразумевал побег двух влюбленных. Однако в современном обществе эта традиция стала более жестокой и превратилась в преступление против личной свободы девушек. Но как религия смотрит на этот обычай? Корреспондент МИА «Казинформ» обратилась с запросом в Духовное управление мусульман Казахстана, чтобы узнать об их позиции в отношении похищения невест.

Муфтият назвал «похищение девушки» процессом, возникшим из-за потребностей общества в свое время, когда семьи, которые не могли себе позволить провести свадьбу, договаривались между собой и позволяли девушке сбежать.

В ДУМК выделили три основные формы похищения невесты:

- Принудительное похищение с требованием брака против воли девушки;

- Похищение с согласия девушки, но против воли ее родителей;

- Семьи, которые не могут себе позволить провести традиционные обряды, заключают соглашения и позволяют девушке уйти.

Согласно вердикту ДУМК, похищение девушки против ее воли нарушает принципы шариата. Принципы брака в Исламе.

В Духовном управлении отметили, что, по исламским учениям, основой брака является «иджаб» и «кабул», что означает предложение со стороны парня и принятие со стороны девушки. А также условиями вступления в силу брака являются согласие отца или братьев девушки, двух свидетелей и вручение приданого.

- Во-первых, создание семьи после брака - очень ответственный шаг. Это один из законов, установленных шариатом для продолжения рода человеческого до конца света. Брак назван Всевышним Аллахом в Священном Коране серьезным и твердым обещанием. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: «Как вы можете отобрать это, если между вами была близость и, если они взяли с вас суровый завет?» (Сура ан-Ниса аят 21). Удовлетворение девушки играет главную роль в браке. В хадисе, переданном Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах), Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Девушка не выйдет замуж, пока не даст своего согласия». Этот хадис привел имам ан-Насаи», - говорится в ответе.

В ДУМК особо подчеркивается, что женщины, будучи матерями, дочерьми, сестрами, женами и бабушками, представляют собой близких родственников для мужчин. Ислам утверждает, что каждый мужчина несет ответственность за заботу и благополучие этих женщин.

- Если сравнить какое отношение было к женщинам до Ислама и после, то с уверенностью можно сказать, что Ислам - религия, которая спасла положение женщин, и возвысила их статус вплоть до того, что каждый соблюдающий ответственность за своих женщин мужчина сможет достичь довольства Всевышнего Аллаха, - отметили в ДУМК.

Духовное управление вместе с Фондом ООН в области народонаселения с 2011 года проводит работу в сфере осведомленности общества мусульман о защите прав женщин и противодействия насилия в отношении женщин, а также вовлечения мужчин к данному вопросу.

В рамках сотрудничества, ежегодно в мечетях страны устанавливается список пятничных проповедей по вопросам прав женщин, безопасного материнства, активного родительства, роли отцов и мужей в семейных взаимоотношениях.

В ДУМК напомнили, что в 2022 году на Съезде мировых и традиционных религий поднимался вопрос об активной позиции женщин в развитии общества и нации. В 2023 году на Всемирной конференции по гендерному равенству в Астане при организации Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК на одной из сессий был выслушан доклад «О противодействии насилия в отношении женщин и девочек с точки зрения Ислама».