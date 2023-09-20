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    09:55, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    700 млн тенге растратили из бюджета Шымкента

    Похищены бюджетные средства в особо крупном размере в Шымкенте
    Фото: Алина Тулеубаева

    Дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере расследуется Департаментом АФМ по городу Шымкент, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Polisia.kz.

    В совершении преступления изобличено должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента, который используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города.

    Он подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 700 млн тенге. С санкции суда лицо задержано и взято под стражу. Досудебное расследование продолжается.

    В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Коррупция Шымкент
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