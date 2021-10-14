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    23:58, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Похищенный скот в «Газели» перевозил житель Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Две похищенные лошади перевозил в «Газели» 49-летний житель Зерендинского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 октября при обеспечении надзора за дорожным движением на 30-м километре автодороги «Кокшетау-Рузаевка» экипажем батальона патрульной полиции «Тулпар-13» в составе старшего лейтенанта Бейбита Садыкова и лейтенанта Ахата Зайкул была остановлена автомашина марки «Газель», владелец которой перевозил в кузове автомобиля две лошади.

    «Мужчину, а также автомобиль с животными полицейские доставили в отдел полиции. Органами расследования в ходе проверки был установлен владелец скота, им оказался 47-летний житель села Красный Яр, который обращался в полицию по факту пропажи лошадей из табуна частного сектора», - отметили в ведомстве.

    В настоящее время начато досудебное расследование по ч.1 ст.188-1 «Скотокрадство». В отношении подозреваемого, 49-летнего жителя Зерендинского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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