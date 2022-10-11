Похищенных лошадей стоимостью 23 млн тенге вернули хозяину костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу скота раскрыли в Костанайской области. Полицейские Аркалыка задержали конокрадов и вернули похищенный скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 октября в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что возле пастбища «Кыпшак» пропали 46 голов лошадей. Ущерб составил 23 млн тенге.

«Мужчина рассказал, что в хозяйстве имеет три табуна лошадей. Для отслеживания местонахождения скота на одну из лошадей в каждом табуне был закреплен трекер «GPS». В середине сентября в пропавшем табуне сигнал отсутствовал. Владелец продолжал поиски самостоятельно», - сообщили в полиции.

Для раскрытия преступления в управлении полиции были созданы две следственно-оперативные группы. В результате кропотливой оперативной работы аркалыкские полицейские в течение двух дней установили двух подозреваемых в возрасте 46 и 47 лет, жителей Акмолинской области.

Оперативники выяснили, что подозреваемые целенаправленно объезжали пастбища на территории области и в соседних регионах, для того, чтобы похитить скот.

«Передвигались мужчины на автомашине и мотоцикле. Проехав 200 километров от поселка Терсакан, они увидели косяк лошадей и решили перегнать его в Акмолинскую область. По полевой дороге похищенный скот конокрады загнали в загон, где с вожака табуна сняли трекер. В Акмолинской области подозреваемые на следующий день успели продать скот местным жителям», - добавили в ведомстве.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство».