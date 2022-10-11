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    15:29, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Похищенных лошадей стоимостью 23 млн тенге вернули хозяину костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Крупную кражу скота раскрыли в Костанайской области. Полицейские Аркалыка задержали конокрадов и вернули похищенный скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 октября в полицию обратился 34-летний местный житель и сообщил, что возле пастбища «Кыпшак» пропали 46 голов лошадей. Ущерб составил 23 млн тенге.

    «Мужчина рассказал, что в хозяйстве имеет три табуна лошадей. Для отслеживания местонахождения скота на одну из лошадей в каждом табуне был закреплен трекер «GPS». В середине сентября в пропавшем табуне сигнал отсутствовал. Владелец продолжал поиски самостоятельно», - сообщили в полиции.

    Для раскрытия преступления в управлении полиции были созданы две следственно-оперативные группы. В результате кропотливой оперативной работы аркалыкские полицейские в течение двух дней установили двух подозреваемых в возрасте 46 и 47 лет, жителей Акмолинской области.

    Оперативники выяснили, что подозреваемые целенаправленно объезжали пастбища на территории области и в соседних регионах, для того, чтобы похитить скот.

    «Передвигались мужчины на автомашине и мотоцикле. Проехав 200 километров от поселка Терсакан, они увидели косяк лошадей и решили перегнать его в Акмолинскую область. По полевой дороге похищенный скот конокрады загнали в загон, где с вожака табуна сняли трекер. В Акмолинской области подозреваемые на следующий день успели продать скот местным жителям», - добавили в ведомстве.

    По данному факту ведется досудебное расследование по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство».


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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