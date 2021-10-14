КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенных лошадей перевозил в «Газели» житель Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 октября при обеспечении надзора за дорожным движением на автодороге Кокшетау-Рузаевка экипажем батальона патрульной полиции ДП Акмолинской области «Тулпар-13» в составе Бейбіта Садыкова и Ахата Зайкул была остановлена автомашина «Газель», владелец которой перевозил в кузове автомобиля две лошади. Мужчину, а также автомобиль с животными полицейские доставили в отдел полиции. Органами расследования в ходе проверки был установлен владелец скота, им оказался 47-летний житель села Красный Яр, который обращался в полицию по факту пропажи лошадей с табуна частного сектора.

«По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.188-1 «Скотокрадство». В отношении подозреваемого, 49-летнего жителя Зерендинского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - говорится в сообщении.