Похищенных лошадей на 60 миллионов тенге нашли с помощью GPS в ВКО

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - Похищенных лошадей на 60 млн тенге нашли с помощью GPS в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими ВКО проводится разъяснительная работа среди владельцев скота о необходимости установления беспроводных охранных систем для животных, к которым также относятся GPS-трекеры и устройства. Их эффективность в противодействии скотокрадству видна на деле.

Так, 25 ноября в отдел полиции Аягозского района обратился один из жителей района о том, что с вольного выпаса неизвестные похитили его табун лошадей. Сумма ущерба составила около 60 миллионов тенге.

Оперативники вместе с потерпевшим незамедлительно приступили к установлению обстоятельств произошедшего. Помогло то, что владелец скота заранее установил на нескольких лошадях специальное устройство электронного контроля GPS, которое позволяет в любое время в онлайн-режиме отслеживать передвижение животных через мобильное приложение. Отследив местоположение похищенного скота, удалось задержать скотокрада, которым оказался 47-летний житель Урджарского района.





«Подозреваемый водворен в ИВС, проводится досудебное расследование по ст. 188-1 ч.4 УК РК «Скотокрадство, совершенное в особо крупном размере«. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.