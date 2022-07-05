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Похищенные во время январских событий боеприпасы нашли в Таразе
5 Июля 2022 14:23

Похищенные во время январских событий боеприпасы нашли в Таразе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Боеприпасы, которые были похищены во время январских событий, нашли в Таразе 4 июля, передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента УИС по Жамбылской области на ул. Байзак батыра, на пустыре между домами новостроек, под линиями электропередач был обнаружен полиэтиленовый пакет. Внутри находились четыре единицы слезоточивых гранат, 60 патронов от автомата Калашникова, калибра 5,45 мм, восемь патронов от пистолета Макарова, калибра 9 мм, 16 патронов от травматического оружия. Почти все найденные боеприпасы были похищены из областного департамента полиции во время январских массовых беспорядков.


Фото: polisia.kz
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