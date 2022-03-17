Похищенные во время беспорядков из аэропорта Алматы товары изъяли у задержанных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Похищенные во время январских беспорядков из аэропорта Алматы парфюмерные, косметические и прочие изделия в количестве более 200 наименований изъяли у подозреваемых в краже граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В производстве следственно-оперативной группы Департамента полиции на транспорте МВД РК находится материал досудебного расследования по факту кражи из магазина, расположенного в здании Международного аэропорта г. Алматы. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

По словам О. Бекиева, при анализе данных об абонентских соединениях, а также просмотре видеозаписей с камер видеонаблюдения установлены трое подозреваемых: две сестры и супруг одной из них. Все они являются жителями Алматинской области.

«Установлено, что в ночь с 5 на 6 января текущего года во время массовых беспорядков вышеуказанные граждане совершили кражу чужого имущества в аэропорту», - отметил О. Бекиев.

«При проверке по месту проживания подозреваемых изъяты вещественные доказательства - элитный алкоголь, а также парфюмерные и косметические изделия в количестве 130 наименований. Кроме того, изъяты товары, похищенные из кофейни, сувенирного магазина и аптеки в количестве 94 наименований», - уточнил генерал-майор полиции.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража), в отношении 40-летнего мужчины санкционирована мера пресечения в виде «ареста», в отношении 34-летней и 26-летней женщины в виду наличия малолетних детей избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде и надлежащем поведении», - резюмировал он.