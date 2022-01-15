Похищенные из ломбарда сотовые телефоны нашли в микрорайоне Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне Калкаман города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции, по подозрению в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, подозревается 17-летний юноша.

Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге.

Похищенные мобильные устройства и гаджеты полицейские обнаружили в съемном жилище подозреваемого. Вещественные доказательства изъяты.

Досудебное расследование проводится по статье 188 части 3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алматы таксист помог вычислить мародера.