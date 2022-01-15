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Похищенные из ломбарда сотовые телефоны нашли в микрорайоне Алматы

15 Января 2022 12:34
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Похищенные из ломбарда сотовые телефоны нашли в микрорайоне Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне Калкаман города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в департаменте полиции, по подозрению в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, подозревается 17-летний юноша.

Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге.

Похищенные мобильные устройства и гаджеты полицейские обнаружили в съемном жилище подозреваемого. Вещественные доказательства изъяты.

Досудебное расследование проводится по статье 188 части 3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алматы таксист помог вычислить мародера.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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