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Похищенные из ломбарда сотовые телефоны нашли в микрорайоне Алматы
15 Января 2022 12:34
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищенные из ломбарда сотовые телефоны изъяли у молодого человека в микрорайоне Калкаман города Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в департаменте полиции, по подозрению в ограблении одного из ломбардов, расположенных по проспекту Райымбека, подозревается 17-летний юноша.
Материальный ущерб, нанесенный в результате мародерства, потерпевший оценил в 2 млн тенге.
Похищенные мобильные устройства и гаджеты полицейские обнаружили в съемном жилище подозреваемого. Вещественные доказательства изъяты.
Досудебное расследование проводится по статье 188 части 3 УК РК. Подозреваемый взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в Алматы таксист помог вычислить мародера.
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