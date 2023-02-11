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Похищенную отару овец вернули хозяину полицейские в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
11 Февраля 2023, 14:27
Похищенную отару овец вернули хозяину полицейские в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенную отару овец вернули хозяину полицейские в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 9 февраля житель Кызылкогинского района, 1984 года рождения, и житель Макатского района, 1986 года рождения, войдя в преступный сговор похитили отару овец из 23 голов со двора дома в одном из сел Кызылкогинского района.

Угнанные животные были спрятаны сперва в пустующей зимовке в степи. Затем овец перевезли на автомобиле во двор одного из похитителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятии полицейские выявили подозреваемых и угнанных ими животных.

«Подозреваемые в хищении целой отары овец помещены в изолятор временного содержания в соответствии со ст. 128 УПК РК. Ведутся следственные действия»,- сообщает пресс- служба департамента полиции области.


Фото: ДП Атырауской области

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