РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:54, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Похищенную лошадь перевозил в салоне легковушки житель ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Серийный скотокрад задержан с поличным в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими Восточно-Казахстанской области в ходе проведения соответствующих мероприятий был установлен 31-летний житель Уланского района, который промышлял скотокрадством.

    При этом похищаемый им скот он сразу не убивал, а вывозил подальше в укромное место, и только потом начинал искать на него покупателей. Животных он в живом виде загружал в салон своего легкового автомобиля и таким способом увозил с места происшествия.
    Вот так после очередной кражи он был задержан с поличным. Остановившие его на автодороге сотрудники батальона патрульной полиции сразу же доставили подозреваемого в отдел полиции вместе с автомашиной, в салоне которой находилась живая лошадь.
    Чуть позже нашелся и хозяин похищенной лошади, который вовсе и не знал о пропаже скота.
    Органом расследования установлено, что задержанный имеет причастность к еще нескольким кражам лошадей и телят, в том числе совершенных в прошлые годы.
    «Следственные действия продолжаются, устанавливаются скупщики похищенного скота. Действия подозреваемого квалифицируются по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство», санкции которой предусматривают уголовное наказание до пяти лет лишения свободы», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.
    В этом году к уголовной ответственности за кражи скота привлечено 52 жителя области, пресечена деятельность 7 преступных групп, специализировавшихся на этом виде преступлений.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!