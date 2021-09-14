Похищенную лошадь перевозил в салоне легковушки житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Серийный скотокрад задержан с поличным в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими Восточно-Казахстанской области в ходе проведения соответствующих мероприятий был установлен 31-летний житель Уланского района, который промышлял скотокрадством.

При этом похищаемый им скот он сразу не убивал, а вывозил подальше в укромное место, и только потом начинал искать на него покупателей. Животных он в живом виде загружал в салон своего легкового автомобиля и таким способом увозил с места происшествия.

Вот так после очередной кражи он был задержан с поличным. Остановившие его на автодороге сотрудники батальона патрульной полиции сразу же доставили подозреваемого в отдел полиции вместе с автомашиной, в салоне которой находилась живая лошадь.

Чуть позже нашелся и хозяин похищенной лошади, который вовсе и не знал о пропаже скота.

Органом расследования установлено, что задержанный имеет причастность к еще нескольким кражам лошадей и телят, в том числе совершенных в прошлые годы.

«Следственные действия продолжаются, устанавливаются скупщики похищенного скота. Действия подозреваемого квалифицируются по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство», санкции которой предусматривают уголовное наказание до пяти лет лишения свободы», – отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В этом году к уголовной ответственности за кражи скота привлечено 52 жителя области, пресечена деятельность 7 преступных групп, специализировавшихся на этом виде преступлений.

