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Похищенного щенка бойцовской породы вернули хозяину полицейские СКО
23 Июля 2022 18:57

Похищенного щенка бойцовской породы вернули хозяину полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Есильского района поступило заявление от жителя одного из сел о том, что неизвестные преступники в ночное время, взломав дверь сарая, украли у него трехмесячного щенка бойцовской породы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Стражами порядка была установлена причастность жителя соседнего района. Щенок находился у него дома. Вторым подозреваемым оказался односельчанин потерпевшего. Обоим подозреваемым по 19 лет. У одного из них уже был щенок стаффорда, и, со слов задержанного, он решил «помочь» приятелю обзавестись таким же. Данный факт внесен в ЕРДР по части третьей статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража».

«Согласно квалификации статьи, кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, относится к тяжким преступлениям, примирение по ним законодательно запрещено», - напоминает и.о. начальника ОП района Бейбут Жумагазин.

Щенок был возвращен владельцу в тот же день.


Фото: polisia.kz





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