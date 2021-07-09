Похищенного павлина вернули сельчанину в Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Похитителей экзотической птицы задержали в течение трех часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Талгарского РУП обратился 37-летний житель поселка Талдыбулак с заявлением о краже павлина стоимостью 200 тысяч тенге. Со слов заявителя, он увлекается содержанием этих экзотических птиц.

В дневное время, воспользовавшись открытой калиткой, птицы вышли на улицу, где одну из них похитили неизвестные.

Приступившие к поиску участковые инспекторы полиции, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, в течение трех часов задержали подозреваемых. Ими оказались жители поселка Абай Карасайского района 29 и 35 лет.

После необходимых следственных действий пернатого красавца вернули законному владельцу. Последний поблагодарил стражей порядка за профессионализм, пожелав дальнейших успехов в трудной работе. Признавшись в краже, подозреваемые рассказали, что, проезжая по селу Талдыбулак на ГАЗели, они увидели на перекрестке гуляющих павлинов. Одного из них им удалось поймать и увезти к себе домой. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 ч. 1 УК РК.