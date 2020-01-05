+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -6 °С
USD 382.59 EUR 429.00
RUB 6.16 CNY 54.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Похищенное в канун Нового года стадо коров нашли и вернули сельчанам в Алматинской области

5 Января 2020 21:43
Поделиться:
Похищенное в канун Нового года стадо коров нашли и вернули сельчанам в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе у двух жителей села Казахстан похитили 9 породистых коров. Однако в полицию сельчане обратились лишь на днях после безуспешных самостоятельных поисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Наказание за скотокрадство ужесточили в РК
Миллионный ущерб причинили владельцам скота барымтачи в Акмолинской области 60 аварий с участием скота произошло с начала года в Акмолинской области Братья-конокрады угнали табун в Алматинской области

«В скотокрадстве подозреваются двое мужчин, один из которых ранее судим за аналогичное преступление. Оба сейчас задержаны и помещены под стражу. Похищенное стадо удалось отыскать близ города Ушарал. Выяснилось, что краденых коров продали трем местным фермерам, у которых животных уже изъяли и возвратили законным владельцам», - сообщил начальник Алакольской районной полиции Куат Оспанов.

В областной полиции уточнили, что потерпевшим вернули лишь 7 коров из похищенного стада, так как двух буренок новые владельцы успели «пустить на мясо». Причиненный сельчанам ущерб оценен более чем в 2 миллиона тенге. По факту скотокрадства начато досудебное расследование.

«За прошлый год в регионе удалось раскрыть свыше 680 фактов скотокрадства. А также усилиями полиции удалось отыскать более 900 голов похищенного скота. Все разысканное скотопоголовье было возвращено законным владельцам», - дополнили в пресс-службе ДП Алматинской области.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив