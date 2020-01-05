Похищенное в канун Нового года стадо коров нашли и вернули сельчанам в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе у двух жителей села Казахстан похитили 9 породистых коров. Однако в полицию сельчане обратились лишь на днях после безуспешных самостоятельных поисков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В скотокрадстве подозреваются двое мужчин, один из которых ранее судим за аналогичное преступление. Оба сейчас задержаны и помещены под стражу. Похищенное стадо удалось отыскать близ города Ушарал. Выяснилось, что краденых коров продали трем местным фермерам, у которых животных уже изъяли и возвратили законным владельцам», - сообщил начальник Алакольской районной полиции Куат Оспанов.
В областной полиции уточнили, что потерпевшим вернули лишь 7 коров из похищенного стада, так как двух буренок новые владельцы успели «пустить на мясо». Причиненный сельчанам ущерб оценен более чем в 2 миллиона тенге. По факту скотокрадства начато досудебное расследование.
«За прошлый год в регионе удалось раскрыть свыше 680 фактов скотокрадства. А также усилиями полиции удалось отыскать более 900 голов похищенного скота. Все разысканное скотопоголовье было возвращено законным владельцам», - дополнили в пресс-службе ДП Алматинской области.
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