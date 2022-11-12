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Похищенное в Алматы оружие полицейские нашли у кладбища в Жетысуской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Ноября 2022, 15:37
Похищенное в Алматы оружие полицейские нашли у кладбища в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – У кладбища в Жетысуской области обнаружили полицейские похищенное в Алматы оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 ноября оперативникам УБОП департамента полиции Жетысуской области при содействии сотрудников ДУИС удалось выявить схрон оружия, организованный близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе. Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты. При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из оружейных магазинов в Алматы во время январских событий. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части третьей УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.


Фото: polisia.kz

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