Похищенное в Алматы оружие полицейские нашли у кладбища в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – У кладбища в Жетысуской области обнаружили полицейские похищенное в Алматы оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 ноября оперативникам УБОП департамента полиции Жетысуской области при содействии сотрудников ДУИС удалось выявить схрон оружия, организованный близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе. Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты. При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из оружейных магазинов в Алматы во время январских событий. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части третьей УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов». Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.

Фото: polisia.kz