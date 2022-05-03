3 Мая 2022 17:17

Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиненный ущерб на сумму более 3,5 млн тенге возместили лица, совершившие кражу сотовых телефонов в ходе январских событий. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Активно продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию имущества граждан, похищенного во время беспорядков.

«В результате принятых мер сотрудниками полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге», - сказал Санжар Адилов.

По его словам, четверо уроженцев Алматинской области 5 января из филиала АО Кcell по улице Алимжанова в Алматы совершили кражу 27 мобильных телефонов на сумму более 3 млн 555 тыс. тенге. Подозреваемые были водворены в ИВС и с санкции суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде залога.

«Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба, осуждены к трем годам ограничения свободы», - добавил Санжар Адилов.



