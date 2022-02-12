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Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы

12 Февраля 2022 10:57
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Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие, похищенное с оружейного магазина «Камерад», изъято полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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По данным криминальной полиции города, задержаны три участника ограбления оружейного магазина «Камерад». У них изъято 5 гладкоствольных ружей.

– Двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного фигуранта у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Ранее изъятое полиция Алматы показала оружие, использованное в массовых беспорядках в январе 2022 года.


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#Алматы   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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