Похищенное из оружейного магазина оружие изъято полицией Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Оружие, похищенное с оружейного магазина «Камерад», изъято полицией Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным криминальной полиции города, задержаны три участника ограбления оружейного магазина «Камерад». У них изъято 5 гладкоствольных ружей.

– Двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного фигуранта у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они взяты под стражу. Личность задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

Ранее изъятое полиция Алматы показала оружие, использованное в массовых беспорядках в январе 2022 года.