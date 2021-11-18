Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление 45-летнего жителя города. Он сообщил о похищении автомобиля, оставленного на ночь во дворе многоэтажного дома. Сумма ущерба составила 4 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный автомобиль возвращен потерпевшему.

По факту возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.



