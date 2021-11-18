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Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау
18 Ноября 2021 16:04
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ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Похищенное авто вернули полицейские жителю Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау поступило заявление 45-летнего жителя города. Он сообщил о похищении автомобиля, оставленного на ночь во дворе многоэтажного дома. Сумма ущерба составила 4 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Похищенный автомобиль возвращен потерпевшему.
По факту возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.
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