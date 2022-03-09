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    11:31, 09 Март 2022 | GMT +6

    Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела, установлено местонахождение партии оружия, которое было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января в городе Алматы. Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

    Как отметил О. Бекиев, по подозрению в совершении хищения задержан 23-летний уроженец Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы, по месту жительства были изъяты 2 ножа и 1 пневматический пистолет.

    Полицейские также установили и задержали его 43-летнего соучастника, у которого в ходе обыска изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, 1 арбалет, 6 оптических прицелов и 3 оптических прибора.

    «По факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям», - резюмировал генерал-майор полиции.

    «Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников», - добавил он.


    Теги:
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