Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела, установлено местонахождение партии оружия, которое было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января в городе Алматы. Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Как отметил О. Бекиев, по подозрению в совершении хищения задержан 23-летний уроженец Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы, по месту жительства были изъяты 2 ножа и 1 пневматический пистолет.

Полицейские также установили и задержали его 43-летнего соучастника, у которого в ходе обыска изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, 1 арбалет, 6 оптических прицелов и 3 оптических прибора.

«По факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям», - резюмировал генерал-майор полиции.

«Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников», - добавил он.