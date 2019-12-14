Похищение студентки колледжа Актобе раскрыл инспектор по делам несовершеннолетних

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Похищение несовершеннолетней студентки колледжа Актобе раскрыл инспектор по делам несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

В начале декабря в полицию поступил звонок о том, что неизвестные на машине похитили несовершеннолетнюю студентку. По горячим следам патрульные полицейские задержали автомашину, в которой находилась девушка и 2 молодых людей. В отделе полиции девушка рассказала, что познакомилась с молодым парнем через интернет, однако никаких претензий к нему не имеет. Мама девушки написала заявление, чтобы не принимать меры и дело списали.

«В то, что похищения не было, поверили все, даже мама, но только не он, инспектор по делам несовершеннолетних Досым Болатулы. Факт невиновности вызвал у него сомнения, и на следующий день, он, взяв с собой педагога и психолога, пошел домой к этой студентке поговорить еще раз. В ходе разговора выяснилось, что похищение было, но путем угроз похитивший уговорил девушку не заявлять в полицию», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Девушка призналась, что когда этот парень предложил встретиться, она вышла на улицу вместе со своим братишкой. В машине находился еще один парень. Молодые люди обманным путем затолкали девушку в машину без братишки и увезли. Испугавшись, подросток побежал к своей матери и они позвонили в полицию. Девушка призналась психологу, что в машине парень приставал к ней, а когда понял, что за ними гонится полицейские, потребовал молчать, в противном случае грозил убить братишку. Поэтому в полиции девушка сказала, что ее никто не похищал.

После этого Досым Болатулы доставил пострадавшую вместе со своей матерью в полицию, написал на имя начальника рапорт, передал дочь и мать следователю и поехал разыскивать подозреваемых, которых также доставил в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 ч.1 УК РК.

Это не первый факт раскрытия преступлений Д.Болатулы в отношении несовершеннолетних. Ранее в ноябре он раскрыл факт грабежа - неизвестный путем угроз отобрал сотовый телефон у школьника. В течении часа полицейский установил грабителя, и задержал.

В другом случае он установил подозреваемого, который нанес ножевое ранение подростку, возвращавшемуся домой. Подросток не запомнил их лица, однако полицейский смог оперативно установить подозреваемых, которых привлекли по статье хулигантство.

«Как инспектор по делам несовершеннолетних я рекомендую родителям уделять больше времени своим детям, разговаривать с ними, контролировать, не выпускать из дома в позднее время суток. Вместо игровых клубов лучше отдавать подростков в спортивные секции, стараться, чтобы у ребенка не было времени на безделье», - считает Д.Болатулы.