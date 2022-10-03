Похищение человека раскрыла полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищение человека раскрыто полицией Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории жилого комплекса, расположенного в Алмалинском районе Алматы.

«В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперацию по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города. Задержаны четверо, ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь.

По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.





Истинный мотив преступления станет известен в ходе досудебного расследования, зарегистрированного по ст.125 ч.2 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.

















Фото:polisia.kz