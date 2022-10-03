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    11:45, 03 Октябрь 2022 | GMT +6

    Похищение человека раскрыла полиция Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищение человека раскрыто полицией Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории жилого комплекса, расположенного в Алмалинском районе Алматы.

    «В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперацию по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города. Задержаны четверо, ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь.

    По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.


    Истинный мотив преступления станет известен в ходе досудебного расследования, зарегистрированного по ст.125 ч.2 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.



    Фото:polisia.kz




    Теги:
    Алматы Видео МВД РК Закон и право
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