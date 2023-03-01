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Похищение человека предотвратили полицейские Алматы

1 Марта 2023, 13:08
Похищение человека предотвратили полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Похищение человека предотвратили полицейские Алматы. Преступление было совершено минувшим вечером в Алмалинском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

От оперативного дежурного ЦОУ поступило соообщение о том, что в автомашину Chevrolet насильно посадили человека. По городу был введен спецплан «Перехват».

«Автомашина была замечена на пересечении улиц Гоголя и Пушкина, она следовала в восточном направлении. В результате преследования автомобиль был блокирован двумя экипажами на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. В салоне находились трое, они были задержаны. В багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, является владельцем указанного транспортного средства. Подозреваемые были переданы следственно-оперативной группе. Их действиям будет дана правовая оценка», – сообщили в ДП.

По словам задержанных, владелец Chevrolet обманул их на крупную сумму денег. Таким образом они решили вернуть долг. А потерпевший настаивает на обратном, и благодарит сотрудников полиции за его спасение. Другие детали уголовного дела, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, а также норм Конституции РК, гарантирующие презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.


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