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    15:09, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Похищен сейф с оружием в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С заявлением в полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в его частный дом по улице Улытау и похитили сейф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как сообщил хозяин дома, в сейфе помимо 500 тыс. тенге и золотых украшений находились два гладкоствольных ружья марки «Бекас 12» и «Mossberg», охотничий нож марки «Кизляр». Для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, принят комплекс мер по установлению и задержанию злоумышленников. Оперативными работниками совместно с участковыми инспекторами, военнослужащими с применением розыскных собак проверена местность. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след лиц, причастных к преступлению, и установили, что они выехали за пределы города.

    Установлено, что подозреваемые тщательно готовились к преступлению, заранее спланировав свой преступный умысел, приехали в столицу. В частном секторе они приметили дом, где отсутствовала сигнализация и видеокамеры. Похитив сейф, злоумышленники отнесли его на пустырь и вскрыли. Золотые изделия и денежные средства они забрали, оружие спрятали в кустах. В этот же день злоумышленники выехали из столицы в Алматы.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям, вещественные доказательства изъяты.





    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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