Похищен сейф с оружием в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С заявлением в полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные путем отжатия пластикового окна проникли в его частный дом по улице Улытау и похитили сейф. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил хозяин дома, в сейфе помимо 500 тыс. тенге и золотых украшений находились два гладкоствольных ружья марки «Бекас 12» и «Mossberg», охотничий нож марки «Кизляр». Для раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа, принят комплекс мер по установлению и задержанию злоумышленников. Оперативными работниками совместно с участковыми инспекторами, военнослужащими с применением розыскных собак проверена местность. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след лиц, причастных к преступлению, и установили, что они выехали за пределы города.

Установлено, что подозреваемые тщательно готовились к преступлению, заранее спланировав свой преступный умысел, приехали в столицу. В частном секторе они приметили дом, где отсутствовала сигнализация и видеокамеры. Похитив сейф, злоумышленники отнесли его на пустырь и вскрыли. Золотые изделия и денежные средства они забрали, оружие спрятали в кустах. В этот же день злоумышленники выехали из столицы в Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к ранее совершенным преступлениям, вещественные доказательства изъяты.













Фото: polisia.kz