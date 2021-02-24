Погрузку в контейнерах разрешили на всех станциях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития наиболее перспективных контейнерных перевозок ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» разрешило до 31 декабря 2021 года погрузку и выгрузку контейнеров на подъездных путях всех станций, осуществляющих грузовые перевозки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Разрешение дано в рамках клиентоориентированности д ля раскрытия транспортного и транзитного потенциала страны, повышения уровня сервиса и устранения административных барьеров.

«Грузоотправителям предоставляются равные возможности использовать при перевозке грузов не только вагоны, но и контейнеры. Эта работа ведется в рамках увеличения контейнеризации экспортных грузов. Кроме того, контейнерные перевозки - веяние времени, они позволят казахстанским экспортёрам быть конкурентоспособными. При этом надо учитывать, что многие страны переходят на контейнерные перевозки, развивается инфраструктура для перевалки контейнеров. К приему, в данный момент Китай с трудом принимает груз в крытых вагонах, быстрее идет передача груза в контейнерах», - отметил первый заместитель генерального директора ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Канат Кобесов.

Использование контейнеров – востребованная услуга для клиентов железной дороги, экспортирующих продукцию в Китай, европейские страны и государства Юго-Восточной Азии. Грузы в контейнерах легко перевозить несколькими видами транспорта: по железной дороге, автомобильным и морским путем, таким образом, расширяется география доставки груза. А также сокращаются временные затраты на транспортировку и перегрузку контейнеров на приграничных станциях.