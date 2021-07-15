Погрузиться в тайны древней металлургии предлагает темиртауский музей
В Карагандинской области плавить железо начали ещё три тысячи лет назад, Первыми металлургами стали жители поселения эпохи раннего железного века Алат, расположенного в Кентских горах Каркаралинска.
В 2019 году сотрудники музея отправились в древнее поселение металлургов. Они попробовали стать сталеварами древности. Самостоятельно добыли руду, заготовили древесный уголь, построили печь и получили металл. По результатам экспедиции были выпущены комиксы, книга, набор открыток.
В этом году, в преддверии Дня металлурга, музей решил научно-исследовательскую работу экспедиции представить в игровом формате. Была создана познавательная игра-приключение «Возвращение в Алат». В 19 интерактивных точках оригиналы экспонатов погружают в эпоху древней металлургии. Каждый посетитель теперь может пройти маршрут древних сталеваров и познать тайны жителей поселения Алат.
Презентация игры состоится 15 июля в 15:00 в прямом эфире на странице музея в Instagram.