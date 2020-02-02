Погружение под лед отрабатывают СОБРовцы в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские из специального отряда быстрого реагирования целый месяц упражнялись в подледном погружении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, погружались СОБРовцы в речную воду в минус 24 градуса. Ситуация экстремальная, но именно к таким и должны быть готовы сотрудники спецподразделений.

«Отрабатывали практические занятия в водолазном снаряжении. Выполнялись спуск, нахождение подо льдом и выход водолаза на поверхность. Практические занятия прошли хорошо, материал усвоен сотрудниками полностью», рассказал руководитель спасательного подразделения Сергей Черкасов.

СОБРовцы говорят, что самое трудное – это преодоление психологического барьера, умение оставаться подо льдом спокойным и собранным. Эти качества необходимы при выполнении боевых и специальных задач, в любое время года и суток.

«Ранее бойцы СОБР совершали прыжки с парашютом, проходили легководолазную подготовку, учились оказывать медицинскую помощь и даже принимать роды. Учебно-тренировочные курсы проводятся для совершенствования навыка выполнения боевых задач и оказания любого вида помощи населению», - подчеркнул командир отряда Ерик Кульжанов.