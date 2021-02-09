Погрузчик похитили с территории предприятия в ВКО

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана вернули директору товарищества с ограниченной ответственностью похищенный погрузчик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В конце января около 18:00 часов в дежурную часть отдела полиции города Риддера обратился 52-летний директор одного из ТОО по факту пропажи с территории предприятия погрузчика стоимостью 1,5 млн тенге.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний житель Риддера, который дал признательные показания.

Похищенную технику злоумышленник спрятал в гараже. Транспортное средство изъято. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК.

Потерпевший выразил свою благодарность сотрудникам полиции за быстрое реагирование и раскрытие преступления по горячим следам.

Фото: пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области