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    23:00, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Погрузчик похитили с территории предприятия в ВКО

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана вернули директору товарищества с ограниченной ответственностью похищенный погрузчик, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В конце января около 18:00 часов в дежурную часть отдела полиции города Риддера обратился 52-летний директор одного из ТОО по факту пропажи с территории предприятия погрузчика стоимостью 1,5 млн тенге.

    На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний житель Риддера, который дал признательные показания.

    Похищенную технику злоумышленник спрятал в гараже. Транспортное средство изъято. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК.

    Потерпевший выразил свою благодарность сотрудникам полиции за быстрое реагирование и раскрытие преступления по горячим следам.


    Фото: пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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